Выживший под завалами подросток из Котельнича идет на поправку

Сейчас подросток идет на поправку. ФОТО: министерство здравоохранения Кировской области.

Кировские врачи спасли подростка из Котельнича, который едва не погиб под завалами в местной школе. Подробностями лечения мальчика поделились в региональном Минздраве.

Напомним, что трагедия произошла 25 августа 2022 года в доме № 6 по улице Вокзальной. В строении рухнула железобетонная плита перекрытия. В результате происшествия пострадал подросток, его направили в больницу.

По словам главного врача Центра травматологии Михаила Яговкина, за жизнь ребенка боролись врачи трех отделений, были подключены все доступные средства. В общей сложности пациент перенес пять операций, в том числе ампутацию левого предплечья и левой голени.

Разработанный индивидуальный курс реабилитации, физиолечение и курс массажа дали свои плоды: ребенок стал жизнерадостным, более подвижным, участвует в мероприятиях. Кроме того, в октябре к подростку направили специалиста для подготовки протеза левой руки.

При выписке мальчик был полон оптимизма. Уже сейчас подросток строит планы на будущее, хочет стать программистом. Он сам и его родители выражают огромную благодарность персоналу учреждения.