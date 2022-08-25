В Котельниче два подростка пострадали после частичного обрушения здания бывшей школы

Спасатели ищут второго пострадавшего. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Котельниче частично обрушилось здание, есть пострадавшие. О происшествии рассказали в ГУ МЧС по Кировской области.

Речь идет о доме №6 по улице Вокзальной - это здание бывшей школы. По сообщению ведомства, в строении рухнула железобетонная плита перекрытия. В результате пострадали два человека, оба несовершеннолетние. Одного удалось найти и направить в больницу. Продолжаются поиски второго подростка.

По состоянию на 14.55, к ликвидации последствий обрушения привлекли 25 человек и 9 единиц техники. Причины происшествия пока не разглашаются.

Напомним, аналогичная ситуация произошла два года назад в Зуевке, и закончилась трагедией. На рабочих упала стена строящегося здания, в результате чего три человека погибли, четвертого в тяжелом состоянии госпитализировали. Подробности - здесь.