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НовостиПроисшествия9 августа 2023 14:01

Появились подробности о мальчике, утонувшем в Кировской области

Следователи сообщили подробности гибели 16-летнего парня на реке Вятке в Слободском
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Подросток купался в необорудованном месте. Фото: ГУ МЧС России по Кировской области

Подросток купался в необорудованном месте. Фото: ГУ МЧС России по Кировской области

В среду, 9 августа, в Слободском утонул несовершеннолетний. Ранее «КП - Киров» писала, что подросток купался на необорудованном пляже, где до этого уже тонули дети.

Первые данные о происшествии опубликовали спасатели. Теперь стало известно, что к истории подключился Следком.

По данным СУ СК РФ по Кировской области, утонувшему молодому человеку было 16 лет. Сейчас ведомство начало доследственную проверку: устанавливает все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение примут по итогам этой проверки.

С начала года утонули более двух десятков кировчан.