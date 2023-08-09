Появились подробности о мальчике, утонувшем в Кировской области

Подросток купался в необорудованном месте. Фото: ГУ МЧС России по Кировской области

В среду, 9 августа, в Слободском утонул несовершеннолетний. Ранее «КП - Киров» писала, что подросток купался на необорудованном пляже, где до этого уже тонули дети.

Первые данные о происшествии опубликовали спасатели. Теперь стало известно, что к истории подключился Следком.

По данным СУ СК РФ по Кировской области, утонувшему молодому человеку было 16 лет. Сейчас ведомство начало доследственную проверку: устанавливает все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение примут по итогам этой проверки.

С начала года утонули более двух десятков кировчан.