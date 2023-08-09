Тело найдено, работают следователи: в Вятке утонул подросток

Ребенок купался в необорудованном месте Фото: Влад Комяков

В городе Слободском ЧП: утонул несовершеннолетний.

Происшествие случилось в среду, 9 июля. Трагедия произошла на реке Вятке. Подросток купался в необорудованном месте.

По данным ГУ МЧС России по Кировской области, менее чем в километре от места трагедии расположен официальный пляж, проверенный экспертами, где постоянно дежурит спасатель.

Тело подростка найдено. Ведутся оперативно-следственные действия.

В этом же месте не так давно уже утонули несовершеннолетние.

В целом в нынешнем сезоне в Кировской области часто тонут дети, и вообще много смертей на воде. Хотя власти планировали усиленно работать над безопасностью отдыхающих. Соколов буквально два дня назад требовал усилить контроль в жару.