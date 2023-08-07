Кировчан предупреждают об аномальной жаре: что сделают для безопасности

Не на все пляжи стоит ходить. Но на всех нужно думать о безопасности Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На текущей неделе, с 7 августа, в Кирове и районах области ожидаются непростые погодные условия. КП уже писала об аномальной жаре, пришедшей в регион.

- Нужно особое внимание уделить контролю за пожарной ситуацией в лесах и безопасности людей на воде, - заявил глава региона Александр Соколов. - Надо усилить контроль за местами купания, в том числе несанкционированными.

Напомним, в Кирове и районах Кировской области открыли множество проверенных и безопасных пляжей. Однако несчастных случаев меньше не становится, нередко утопают дети. Да еще и вода не во всех местах отдыха безопасна: эксперты рекомендуют не заходить в некоторые водоемы.