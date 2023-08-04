Стало известно, в каких водоемах Кировской области лучше не купаться

Кировчан просят купаться только в оборудованных и проверенных местах.
Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА
Роспотребнадзор в очередной раз проверил водоемы Кировской области. С 27 июля по 3 августа специалисты отобрали 38 проб. Проверки прошли на двух десятках пляжей.
По итогам купаться не рекомендуют в следующих местах:
- Омутнинский пруд;
- карьеры в Стрижах;
- река Ивкина (санаторий «Колос»);
- Вятка (Орлов, Красная Поляна, село Петропавловское Советского района, Советск);
- река Юма (деревня Галаши Свечинского района);
- река Ошторма (Вятские Поляны);
- Пижма, Немда (Советск).
В этих объектах вода не соответствует нормативам по микробиологическим показателям.
- По санитарно-химическим показателям отобранные пробы соответствует санитарным правилам. Патогенных микроорганизмов ни в одной из отобранных проб не обнаружено, - добавили в ведомстве.
Кировчан также просят купаться только в специально оборудованных для этого местах.