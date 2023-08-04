Стало известно, в каких водоемах Кировской области лучше не купаться

Кировчан просят купаться только в оборудованных и проверенных местах. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Роспотребнадзор в очередной раз проверил водоемы Кировской области. С 27 июля по 3 августа специалисты отобрали 38 проб. Проверки прошли на двух десятках пляжей.

По итогам купаться не рекомендуют в следующих местах:

- Омутнинский пруд;

- карьеры в Стрижах;

- река Ивкина (санаторий «Колос»);

- Вятка (Орлов, Красная Поляна, село Петропавловское Советского района, Советск);

- река Юма (деревня Галаши Свечинского района);

- река Ошторма (Вятские Поляны);

- Пижма, Немда (Советск).

В этих объектах вода не соответствует нормативам по микробиологическим показателям.

- По санитарно-химическим показателям отобранные пробы соответствует санитарным правилам. Патогенных микроорганизмов ни в одной из отобранных проб не обнаружено, - добавили в ведомстве.

Кировчан также просят купаться только в специально оборудованных для этого местах.