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НовостиПолитика7 августа 2023 14:59

Кировчане простились с ефрейтором, погибшим в зоне СВО

Александр Васильков был водителем мотострелковой роты
Петр МАКСИМОВ
Александру не было и 35 лет

Александру не было и 35 лет

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В зоне проведения спецоперации погиб кировчанин. Это уроженец Советского района Александр Колпаков.

Александр родился в 1989 году в селе Васильково, исполнял воинский долг при проведении спецоперации.

- С прискорбием сообщаем о гибели ефрейтора, водителя мотострелковой роты мотострелкового батальона Колпакова Александра Васильевича, - написали в официальном сообществе районной администрации.

На днях земляки простились с Александром.

Ранее «Комсомолка» писала о военном из Кировской области, которому лично Путин вручил золотую звезду Героя России.