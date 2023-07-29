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НовостиПолитика29 июля 2023 11:06

Остались двое детей: кировчане простились с погибшим бойцом спецоперации

В Лузе простились с бойцом, погибшим в зоне СВО
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Евгений Миняев удостоен ордена Мужества. Фото: vk.com/luzskiyrf

Евгений Миняев удостоен ордена Мужества. Фото: vk.com/luzskiyrf

На днях в Лузском округе простились с Евгением Миняевым. Он погиб в зоне спецоперации.

- Фабричный парень, в поселке семья: жена, сын, дочь, - рассказали в администрации округа. - Ему не исполнилось и 30 лет. Евгений погиб как герой, защищая Родину.

На сегодня шестеро лузян погибли в зоне проведения СВО. Все шестеро удостоены орденов Мужества.

Ранее «Комсомолка» писала о Струне - бойце, освобождавшем Мариуполь. Его зовут Влад, он из Кировской области. На песню, посвященную ему Ютой, сейчас снимают клипы.