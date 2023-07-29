Остались двое детей: кировчане простились с погибшим бойцом спецоперации

Евгений Миняев удостоен ордена Мужества. Фото: vk.com/luzskiyrf

На днях в Лузском округе простились с Евгением Миняевым. Он погиб в зоне спецоперации.

- Фабричный парень, в поселке семья: жена, сын, дочь, - рассказали в администрации округа. - Ему не исполнилось и 30 лет. Евгений погиб как герой, защищая Родину.

На сегодня шестеро лузян погибли в зоне проведения СВО. Все шестеро удостоены орденов Мужества.

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