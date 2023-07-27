Кировчане сняли клип на песню о Герое России и спецоперации Струне

Влад участвует в СВО с первых ее дней Фото: Russia Today

В Кировской области запустили флешмоб, посвященный Струне - нашему земляку, Герою России, участвовавшему в освобождении Мариуполя.

Педагоги и представители Института развития образования сняли клип на песню «Струна», исполненную Ютой. Об этом рассказали в правительстве Кировской области.

Влад (Струна) участвует в СВО с первых ее дней. Парень командовал десантно-штурмовым подразделением.

«КП - Киров» ранее делилась расшифровкой интервью героя.

Кировский Народный фронт, напомним, начинает сбор средств на помощь нашим бойцам - на закупку тепловизоров, дров и прочих необходимых вещей.