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НовостиЗвезды27 июля 2023 12:36

Кировчане сняли клип на песню о Герое России и спецоперации Струне

Видео записали молодые педагоги
Петр МАКСИМОВ
Влад участвует в СВО с первых ее дней

Влад участвует в СВО с первых ее дней

Фото: Russia Today

В Кировской области запустили флешмоб, посвященный Струне - нашему земляку, Герою России, участвовавшему в освобождении Мариуполя.

Педагоги и представители Института развития образования сняли клип на песню «Струна», исполненную Ютой. Об этом рассказали в правительстве Кировской области.

Влад (Струна) участвует в СВО с первых ее дней. Парень командовал десантно-штурмовым подразделением.

«КП - Киров» ранее делилась расшифровкой интервью героя.

Кировский Народный фронт, напомним, начинает сбор средств на помощь нашим бойцам - на закупку тепловизоров, дров и прочих необходимых вещей.