Зоопарк пострадал от украинских обстрелов: кировчане отправили помощь животным в Мариуполь

Вольеры восстанавливают, животных окружили заботой. Фото: Кировское отделение Народного фронта

Зоопарк Мариуполя сильно пострадал от украинских обстрелов. Прошлогодние удары артиллерии разбили вольеры. Погибли ламы, страусы, верблюды, обезьяны.

Восстанавливать зоопарк помогали разные регионы России. Кировчане же недавно передали корма и специальную пищевую добавку для птиц.

- Сейчас в зоопарке восстанавливают вольеры, животные окружены любовью и заботой, - рассказали в Кировском отделении Народного фронта. - Ну а мы постараемся приехать снова, собрав необходимую помощь.

Ранее активисты уже собирали помощь храму в ЛНР, где приютили множество инвалидов и одиноких стариков.

Следующая поездка запланирована на август, точка - Донбасс. На этот раз будут собирать деньги на рации, тепловизоры и дрова для наших бойцов.