Для отправки активисты собирают гвозди, спальники, фонари и многое другое. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кирове объявили сбор гуманитарной помощи для участников СВО. Об этом событии сообщили активисты регионального отделения Народного фронта.

13 января 2023 года в отделение ОНФ пришел кировчанин, принимавший участие в СВО в составе десантного подразделения. Летом он ушел добровольцем, в сентябре был ранен и приехал домой на несколько дней. Сейчас он подлечится, после чего вернется на передовую.

Активисты объявили общий сбор в помощь военнослужащим. Кировчанин доставит гуманитарную помощь лично. Отправка состоится в среду 18 января 2023 года. Сбор ведется в офисе Народного фронта (Киров, Герцена, 58, тел. (8332) 25-18-24).

Список необходимого:

- Метеостанция «Кеstrel 5700»

- Бензопилы, цепи, шины, масло и напильники для бензопилы.

- Генератор дизельный.

- Рации BAOFEG 2-х канальные

- PowerBank на 30 000 А

- Тепловые пушки

- Фонарики налобные с красным светом

- Газовые баллоны

- Термобелье, теплые вещи, нательное белье, берцы, шапки флисовые

- Рюкзаки походные

- Вольтметр/амперметр.

- Набор ключей – 8 к-т.

- Батарейки к фонарикам

- Автономные печи

- Спальники

- Дождевики

- Гвозди (70-200)

- Медикаменты (от простуды, обезболивающие, от ожогов), ножницы медицинские, медицинский пластырь, бинты, жгуты, противоожоговые пакеты, индивидуальные перевязочные пакеты ППИ-7

- Кастрюли для варки (на костре)

- Маскировочные сетки

- Пленка рулонная

- Коврики туристические