Для отправки активисты собирают гвозди, спальники, фонари и многое другое.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Кирове объявили сбор гуманитарной помощи для участников СВО. Об этом событии сообщили активисты регионального отделения Народного фронта.
13 января 2023 года в отделение ОНФ пришел кировчанин, принимавший участие в СВО в составе десантного подразделения. Летом он ушел добровольцем, в сентябре был ранен и приехал домой на несколько дней. Сейчас он подлечится, после чего вернется на передовую.
Активисты объявили общий сбор в помощь военнослужащим. Кировчанин доставит гуманитарную помощь лично. Отправка состоится в среду 18 января 2023 года. Сбор ведется в офисе Народного фронта (Киров, Герцена, 58, тел. (8332) 25-18-24).
Список необходимого:
- Метеостанция «Кеstrel 5700»
- Бензопилы, цепи, шины, масло и напильники для бензопилы.
- Генератор дизельный.
- Рации BAOFEG 2-х канальные
- PowerBank на 30 000 А
- Тепловые пушки
- Фонарики налобные с красным светом
- Газовые баллоны
- Термобелье, теплые вещи, нательное белье, берцы, шапки флисовые
- Рюкзаки походные
- Вольтметр/амперметр.
- Набор ключей – 8 к-т.
- Батарейки к фонарикам
- Автономные печи
- Спальники
- Дождевики
- Гвозди (70-200)
- Медикаменты (от простуды, обезболивающие, от ожогов), ножницы медицинские, медицинский пластырь, бинты, жгуты, противоожоговые пакеты, индивидуальные перевязочные пакеты ППИ-7
- Кастрюли для варки (на костре)
- Маскировочные сетки
- Пленка рулонная
- Коврики туристические