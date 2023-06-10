Кировчан призывают помочь храму в ЛНР, где приютили сотню стариков и инвалидов

Сбор вещей на нужды подопечных храма и их помощников продлится до 20 июня. Фото: Кировское отделение Народного фронта

- В одном из храмов ЛНР приютили сотню одиноких инвалидов и пожилых людей, - рассказали в Кировском отделении Народного фронта. - Все они лишились близких людей и жилья. И мы едем к ним, чтобы помочь. Населенный пункт не называем намеренно, в целях безопасности.

У каждого из этих людей непростая судьба, многие обездвижены и требуют особого ухода. Кировчан призывают помочь тем, кто ухаживает за лежачими больными при храме. Общественники объявили сбор всего необходимого:

- больших подгузников, особенно XL;

- пеленок;

- нового мужского и женского нательного белья;

- нового односпального постельного белья;

- бескаркасных односпальных матрасов;

- круп, консервов, чая, сладостей. Макароны не нужны - их в достатке;

- инвалидных колясок, костылей, тростей и любых других средств реабилитации.

Сбор продлится до 20 июня в офисе Народного фронта (Киров, ул. Герцена, 58). Предложить помощь и уточнить детали можно по номеру 25-18-24. Перевести любую посильную сумму можно здесь.