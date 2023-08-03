Уничтожил танк и БМП: кировчанин получил звезду Героя России из рук Путина

Кировчанин командует экипажем танка. Фото: kremlin.ru

В среду, 2 августа, в Кремле вручали высшие государственные награды РФ.

Среди награжденных был и Сергей Пятин - младший лейтенант, участник СВО родом из села Новотроицкого (Шабалинский район). Президент России Владимир Путин лично вручил ему золотую звезду Героя России, - сообщают в правительстве региона.

Экипаж под руководством Сергея наступал на укрепрайон украинцев, встретил ожесточенное сопротивление. Двумя прицельными выстрелами были уничтожены танк и броневая машина пехоты (БМП). Когда из-за ответных попаданий башня танка вышла из строя, кировчанин быстро сориентировался и дал команду механику-водителю маневрировать так, чтобы можно было продолжать вести огонь.

В итоге «положили» еще расчет гранатометчиков и 20 солдат противника. Тот, несмотря на численное преимущество, был вынужден отступить.

Ранее «КП - Киров» публиковала интервью с другим Героем России из Кировской области - Струной.