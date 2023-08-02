Юта «заценила» исполнение «Струны» в честь героя СВО министром культуры

Даниил Дворцов исполнил кавер вместе со своей мамой. Фото: t.me/dvortsov_daniil

Министр культуры Кировской области Даниил Дворцов вместе со своей мамой, заслуженным работником культуры РФ Ларисой Дворцовой, записал кавер на песню «Струна».

Композицию написала певица Юта в честь кировского морпеха с позывным Струна. Влад - так зовут нашего земляка - участвует в СВО с первых дней, отличился в боях за Мариуполь.

Певица увидела версию, исполненную Дворцовыми, в телеграме.

- Даниил Львович, маме низкий поклон! - написала Юта в комментариях. - Мне как автору этой песни очень приятно видеть и слышать такое глубокое исполнение. Это потрясающе. Спасибо!

Ранее свою версию песни с клипом записали и кировские педагоги.