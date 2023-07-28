Губернатор Соколов спел про Героя России и спецоперации Струну

Песня прозвучала в Самарской области. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области продолжается флешмоб, посвященный Струне - нашему земляку, участвовавшему в спецоперации с первых ее дней, освобождавшему Мариуполь.

Ранее педагоги исполнили песню Юты, посвященную Струне.

- Его зовут Влад, и он - кировчанин, - поделился глава региона Александр Соколов. - Песню поют по всей области, а теперь она звучит и в Самарской области на большом молодежном форуме.

Губернатор исполнил ее с делегацией Кировской области на форуме iВолга.

«Комсомолка» ранее делилась цитатами Влада из недавнего интервью.