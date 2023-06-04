Уроженец Кировской области погиб в ходе спецоперации

Александр - уроженец села Шолга. Фото: vk.com/podos_adm

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Кировской области. Об этом сообщают в официальном сообществе администрации Подосиновского района ВКонтакте.

Александр Зайков родился в селе Шолга Подосиновского района, позднее переехал в другой регион. Мужчина погиб 22 мая 2023 года.

- Честный, смелый, мужественный, одним из первых уехал в зону СВО исполнять свой воинский долг во имя безопасности нашей страны, за мирное и свободное будущее нашего народа, - написали в сообществе. - Администрация Подосиновского района выражает искреннее соболезнования родным и близким. Вечная память!

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