28-летний офицер из Кирово-Чепецка награжден орденом Мужества посмертно

Офицеры погибли 18 мая. Фото: МЧС

В среду, 31 мая, в центре «Лидер» МЧС России простились с двумя офицерами управления пиротехнических и специальных кинологических работ. Старший лейтенант Илья Глоба и лейтенант Олег Сергеенко погибли при исполнении служебного долга.

Взрывотехники погибли 18 мая в ходе разминирования территории Донецкой Народной Республики.

Илья Глоба - уроженец Кирово-Чепецка. Ему было 28 лет. Неоднократно участвовал в операциях по разминированию территорий в России, в том числе в ДНР и ЛНР. На его счеты свыше 3,5 тысячи обезвреженных взрывоопасных предметов.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, Илья Глоба посмертно награжден орденом Мужества. Госнаграду передали родственникам.