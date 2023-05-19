28-летний чепчанин погиб в ДНР при разминировании территории

Сапер из Кирово-Чепецка погиб 18 мая. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

Как сообщили в ГУ МЧС по Кировской области, трагедия случилась 18 мая 2023 года. Уроженец Кирово-Чепецка, Илья Глоба, исполнял свой долг в ДНР, в должности сапера Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России. Молодой человек проводил работы по очистке местности от взрывоопасных предметов для восстановления линий электропередач. Чепчанину было всего 28 лет.

В Центре «Лидер» отметили, что Илья имел за плечами огромный опыт и неоднократно выполнял задачи по гуманитарному разминированию местности в Азербайджанской Республике, Крыму, а также территориях Донецкой и Луганской Народных Республик. На счету Ильи было свыше трех с половиной тысяч обезвреженных взрывоопасных предметов. Сапер имел государственные и ведомственные награды.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.