Почти 100% жителей ряда кировских поселений проголосовали по «дорожному миллиарду»

Дороги, выбранные в нынешнем сезоне, сделают уже в следующем Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2023 году в Кировской области дороги ремонтируют в том числе по новой программе «Дорожный миллиард». Участки выбирали сами жители. Голосование было в 2022 году, на сезон вперед: тогда выбор сделали чуть менее 10 тысяч человек.

А нынешней весной и летом голосовали уже 50 тысяч человек, - заявляют в областном правительстве. Они выбрали объекты в ремонт на 2024 год.

В некоторых поселениях проголосовали почти 100% жителей. При определении победителей нужно учитывать не только количество голосов, но и процент проголосовавшего населения, - считает губернатор Соколов. Ведь маленьким селам трудно соперничать с крупными поселениями, если считать только в абсолютных цифрах.

Что касается работ по «Дорожному миллиарду» 2023 года, в проекте участвуют 70 населенных пунктов. Объектов - 164. Крайний срок ремонтов - 31 августа. Экономию с торгов - 48 миллионов рублей - отдали еще 25 поселениям.