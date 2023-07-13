4 района и 4 поселения Кировской области проголосовали по «дорожному миллиарду»

Дороги, которые выберут сейчас, пойдут в ремонт в следующем сезоне Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году голосование по программе «дорожный миллиард», позволяющей ремонтировать больше улиц, изменили. Три наиболее активных муниципалитета получат еще больше денег на дорожные работы.

Голосование идет практически во всех муниципалитетах, - напоминают в правительстве Кировской области. Причем в восьми муниципальных образованиях опросы уже завершены. Это Омутнинский, Сунский, Уржумский, Шабалинский районы, а также Белореченское и Восточное сельские поселения, Уржум и ЗАТО Первомайский.

По предварительным данным, свои голоса за те или иные участки дорог, предлагаемые к ремонту, отдали уже почти 16 тысяч человек.

Опросы завершатся к 1 августа. По их итогам сформируют перечень участков дорожного ремонта-2024.