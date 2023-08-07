Кировская область оказалась одной из лучших по ремонту дорог

Большинство программ, особенно по ремонту дорог, в Кировской области оказались в «зеленой зоне». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Кировской области Александр Соколов встретился с зампредом правительства России Маратом Хуснуллиным. О подробностях встречи он рассказал на еженедельной планерке.

Обсуждалась в основном реализация нацпроектов. Так, большинство программ, особенно по ремонту дорог, в Кировской области оказались в «зеленой зоне».

- Видя наши темпы, Правительство России перечислило нам в июле опережающее финансирование - часть дорог, которые мы планировали сделать в будущем году, сделаем уже в этом. Нам дают кредиты на приобретение транспорта для межмуниципальных перевозок. Все направлении нашей дорожной деятельности были отмечены как одни из лучших в стране, - рассказал глава региона.

На встрече также обсудили строительство моста через Чепцу и тоннель под Транссибом в Нововятске. Беседа коснулась и работ на подшефной территории, где к концу года планируется восстановить 19 объектов. В ближайшее время в Веселовский район планируют отправить аварийно-восстановительную бригаду из пяти человек для экстренного реагирования.