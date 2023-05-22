Проект тоннеля в Нововятске подготовят до осени 2023 года

Идею создания тоннеля одобрил министр транспорта РФ Фото: Иван МАКЕЕВ

Стали известны новые детали по тоннелю под железнодорожным переездом в Нововятске. Напомним, проект уже был одобрен министром транспорта РФ Виталием Савельевым.

Проектно-сметную документацию (ПСД) разработают за счет областного бюджета, что позволит в дальнейшем рассчитывать на федеральное финансирование работ. Срок создания ПСД - конец 2023 года. Однако на недавней встрече с властями подрядчик согласился досрочно подготовить бумаги.

Как рассказал министр транспорта Кировской области Алексей Петряков, положительное заключение госэкспертизы на проект планируют получить уже осенью. Далее регион подаст заявку на федеральное финансирование работ в 2024 году.