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НовостиОбщество22 мая 2023 14:51

Проект тоннеля в Нововятске подготовят до осени 2023 года

Федеральное финансирование на работы может прийти уже в следующем году
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Идею создания тоннеля одобрил министр транспорта РФ

Идею создания тоннеля одобрил министр транспорта РФ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Стали известны новые детали по тоннелю под железнодорожным переездом в Нововятске. Напомним, проект уже был одобрен министром транспорта РФ Виталием Савельевым.

Проектно-сметную документацию (ПСД) разработают за счет областного бюджета, что позволит в дальнейшем рассчитывать на федеральное финансирование работ. Срок создания ПСД - конец 2023 года. Однако на недавней встрече с властями подрядчик согласился досрочно подготовить бумаги.

Как рассказал министр транспорта Кировской области Алексей Петряков, положительное заключение госэкспертизы на проект планируют получить уже осенью. Далее регион подаст заявку на федеральное финансирование работ в 2024 году.