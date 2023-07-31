За 688 миллионов ремонтируют школы и садики в Кировской области

445 школ откроются 1 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

147 тысяч детей в Кировской области сядут за парты 1 сентября. 14 тысяч из них - первоклассники, - сообщают в правительстве Кировской области.

По словам зампреда Светланы Шумайловой, в две смены будут работать 93 школы из 445 (21%).

Сейчас здания ремонтируют, устраняют нарушения безопасности, выявленные МЧС и прокуратурой. 195 школ и 187 детских садов уже прошли проверки перед началом сезона. На ремонт учреждений, закупку мебели, устранение предписаний, благоустройство территории регион тратит почти 688 миллионов рублей. Деньги получат 423 учреждения.

Из проблем отмечены несостоявшийся аукцион на благоустройство территории 1-го детского сада в Лебяжье и школа поселка Демьяново (Подосиновский район), где могут не успеть завершить ремонт отопительной системы к 1 сентября.