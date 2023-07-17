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НовостиОбщество17 июля 2023 15:25

32 школы в Кирове проверили на готовность к учебному году

Учреждениям дали 440 миллионов рублей на ремонты и усиление безопасности
Петр МАКСИМОВ
Всего проверяют состояние 59 школ. Фото: киров.рф

Всего проверяют состояние 59 школ. Фото: киров.рф

Общеобразовательные учреждения города Кирова проверяют перед новым учебным годом.

Сегодня спасатели и чиновники пришли в школу № 40. Ей выделяли 4 миллиона. Часть суммы ушла на косметический ремонт и обновление кабинетов. А при поддержке депутатов городской Думы привели в порядок цокольный этаж спортзала. Большую часть денег пустят на безопасность: установят по периметру и в помещениях 64 камеры наблюдения.

Суммарно городским школам дали 440 миллионов рублей на подготовку к новому учебному году, - уточняют в мэрии.

Проверку уже прошли 32 муниципальные школы. На очереди оставшиеся 27. Пока замечания были лишь к косметическому ремонту зданий.