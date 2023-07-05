18 школ Кирова проверили перед началом учебного года

Помещения осматривают специалисты МЧС. Фото: киров.рф

Школы города Кирова проверяют на готовность к работе в новом учебном году. Учреждения посещают специалисты МЧС и городского департамента образования.

Проверяющие смотрят состояние помещений, систем отопления и подачи воды, а также выясняют, как в школах соблюдают требования пожарной безопасности. Еще один важный момент - устранение нарушений, ранее выявленных надзорными органами. Отдельно осматривают пищеблоки кабинеты для будущих первоклашек.

На сегодня, по данным мэрии, проверки завершены в 18 школах из 59. Завершить приемку планируют в июле.