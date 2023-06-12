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НовостиОбщество12 июня 2023 12:41

После жалоб на холод в кабинетах в Демьяновской школе отремонтируют систему отопления

Сейчас в здании установили новые окна
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Работы должны завершить к 18 августа.

Работы должны завершить к 18 августа.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Демьяновской школе Подосиновского района отремонтируют систему отопления. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов на своей странице в соцсетях.

По его словам, зимой в учебном заведении было холодно. В связи с этим в здании установили новые окна, чтобы не было теплопотерь. Кроме того, сейчас определяется подрядчик, который займется ремонтом системы отопления.

Планируется, что в новом учебном году в школе будет тепло. Работы должны завершить к 18 августа.