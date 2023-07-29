Нацпроекты, по которым благоустраивают Киров, обещают реализовать в срок

В действии сейчас нацпроект БКД, программа ФКГС, а также ППМИ. Фото: киров.рф

В Кирове продолжают ремонтировать дороги по нацпроекту БКД. На сегодня приняли 21 улицу из 45.

Работы не выбились из графика, - заверяют в администрации города. В понедельник, 31 июля, комиссия готовится принимать еще 4 объекта.

По программе «Формирование комфортной городской среды» уже благоустроили 13 дворов из 30 запланированных. В начале августа комиссии сдадут еще 5 придомовых территорий.

ППМИ тоже в действии: по 62 адресам подрядчики полностью завершили работы (всего их 105).

УДПИ настаивает, чтобы подрядчики к 25 августа что-то решили с пешеходными подходами к садикам и школам: к указанной дате их нужно либо доремонтировать, либо освободить от строительных материалов, открывая проход.

Напомним, береговую ротонду Александровского сада тоже должны начать ремонтировать в ближайшие дни.