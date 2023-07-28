Ротонду в Александровском саду готовят к ремонту

Основание, обшивку и кровлю ротонды обновят
Фото: Анна МАМАЕВА
В Александровском саду начали подготовку к ремонту береговой ротонды. В течение дня подрядчик установит ограждения, - сообщили в администрации Кирова.
На время работ доступ к объекту закроют. В пятницу, 28 июля, должны также установить строительные леса.
В понедельник, 31 июля, бригады уже должны начать разбирать кровлю ротонды. Кроме того, основание из гранитного камня должны заменить, а деревянную обшивку - обновить. Приемку работ получат теруправлению и управлению госохраны объектов культурного наследия.
Срок работ по плану - 30 дней. Но это если погода позволит.