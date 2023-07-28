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НовостиНедвижимость28 июля 2023 14:53

Ротонду в Александровском саду готовят к ремонту

Срок работ при хорошей погоде - 30 дней
Петр МАКСИМОВ
Основание, обшивку и кровлю ротонды обновят

Основание, обшивку и кровлю ротонды обновят

Фото: Анна МАМАЕВА

В Александровском саду начали подготовку к ремонту береговой ротонды. В течение дня подрядчик установит ограждения, - сообщили в администрации Кирова.

На время работ доступ к объекту закроют. В пятницу, 28 июля, должны также установить строительные леса.

В понедельник, 31 июля, бригады уже должны начать разбирать кровлю ротонды. Кроме того, основание из гранитного камня должны заменить, а деревянную обшивку - обновить. Приемку работ получат теруправлению и управлению госохраны объектов культурного наследия.

Срок работ по плану - 30 дней. Но это если погода позволит.