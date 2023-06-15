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НовостиОбщество15 июня 2023 7:04

В Кирове на время ремонта закроют для посещения ротонды в Александровском саду

Подготовительные работы начнутся 15 июня
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
В Кирове начнется реставрация центральной и береговой ротонд.

В Кирове начнется реставрация центральной и береговой ротонд.

Фото: Анна МАМАЕВА

В четверг, 15 июня, в Кирове начнется реставрация центральной и береговой ротонд в Александровском саду. Как сообщили в городской администрации, на время ремонта доступ к объекту для кировчан закроют.

Уточняется, что подрядчик согласовал пакет документов, который необходим для начала работ в парке. Помимо ротонд, на территории сада проведут ремонт входной группы и чугунной ограды. Кроме того, планируется восстановить два памятника в сквере «Борцам революции». Стоимость работ на всех объектах оценили в 16 миллионов рублей.

Завершить ремонт намерены до 2 октября. Качество работ проверят представители теруправления и специалисты управления госохраны объектов культурного наследия Кировской области.