В Александровском саду отремонтируют ротонды и ограды

Ротонды закроют на время проведения работ. Фото: Антон МАМАЕВ

В Кирове приведут в порядок ротонды и памятники. Как сообщили в горадминистрации, на работы по сохранению объектов культурного наследия заключен муниципальный контракт. Подрядчиком стало ООО «АрхСтройРегион».

В рамках договора планируется ремонт входного портика Александровского сада, ограды, центральной и береговой ротонды, памятника Халтурину, обелиска борцам за Советскую власть. Сначала компания возьмется за памятники в сквере «Борцам революции», и уже после этого - за объекты в Александровском саду. Кировчан предупреждают, что ротонды будут закрыты на время ремонта.

Сейчас идет процесс получения разрешения на ремонт объектов культурного наследия. Планируется, что работы начнутся после Дня города и закончатся до 2 октября 2023 года.