Еще 458 кировчан покусали клещи, у 11 энцефалит либо боррелиоз

Нередко от укусов страдают дети Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прошедшую неделю клещи укусили еще 458 жителей Кировской области, из них 58 - дети (12%).

По данным регионального управления Роспотребнадзора, у 7 человек диагностирован клещевой вирусный энцефалит (2 - дети), еще у 4 - боррелиоз (2 - дети). Всего случаев указанных заболеваний - 68 и 168 соответственно.

С начала сезона от клещей пострадали 17 517 человек. Эти цифры на 24% меньше прошлогодних за аналогичный период.

Ранее мы рассказывали, в каких районах и округах Кировской области ситуация с клещами складывается сложнее всего.