Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июля 2023 14:45

Еще 458 кировчан покусали клещи, у 11 энцефалит либо боррелиоз

Показатели на 24% ниже прошлогодних
Петр МАКСИМОВ
Нередко от укусов страдают дети

Нередко от укусов страдают дети

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прошедшую неделю клещи укусили еще 458 жителей Кировской области, из них 58 - дети (12%).

По данным регионального управления Роспотребнадзора, у 7 человек диагностирован клещевой вирусный энцефалит (2 - дети), еще у 4 - боррелиоз (2 - дети). Всего случаев указанных заболеваний - 68 и 168 соответственно.

С начала сезона от клещей пострадали 17 517 человек. Эти цифры на 24% меньше прошлогодних за аналогичный период.

Ранее мы рассказывали, в каких районах и округах Кировской области ситуация с клещами складывается сложнее всего.