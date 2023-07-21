Соколов пообещал разобраться в проблемах жен и родителей кировских участников СВО

Жены и родители бойцов поговорили с губернатором и военным комиссаром региона. Фото: kirovreg.ru

В пятницу, 21 июля, в фонде «Защитники Отечества» родители и жены военнослужащих встретились с губернатором Соколовым и военным комиссаром региона Геннадием Боковым.

Кировчанок интересовали порядок назначения отпусков и реабилитации, снабжение, связь с медицинской службой полка. Меру поддержки, по которой членам семьи положены путевки в санатории, предложили расширить на родителей участников спецоперации.

- По всем вопросам детально разберемся, - сказал глава региона. - А по предложениям и инициативам проработаем. Есть вопросы, которые я готов обсудить с федеральными коллегами.

На этой же встрече вручили госнаграды: две медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орден Мужества.

Напомним, Кировское отделение Народного фронта начинает сбор на рации, тепловизоры и дрова для наших бойцов.