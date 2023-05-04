В Кировской области более 30 семей участников СВО получили сертификаты на отдых в санатории

Для отдыха можно выбрать санатории Кировской области, участвующие в Программе реализации мер социальной поддержки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, эту меру поддержки ввели с 21 апреля 2023 года поручением Александра Соколова. Сертификаты выдают органы соцзащиты. В них, помимо военнослужащего, можно включить супругу и детей, в том числе неродных, но совместно проживающих с ним. Право на санитарно-курортное лечение также имеют совершеннолетние дети участника СВО, ставшие инвалидами до 18 лет.

Санаторий военнослужащий выбирает самостоятельно. Условие - учреждение должно быть на территории Кировской области и участвовать в Программе реализации мер социальной поддержки. Продолжительность отдыха составляет от двух до десяти дней. Так, например, сейчас в санатории уже отправились три семьи. Они отдыхают в «Перекопе» и «Лесной Нови».