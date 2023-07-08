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НовостиОбщество8 июля 2023 11:31

В Слободском чуть не утонул 10-летний мальчик

Его вовремя заметил спасатель и пришел на помощь
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Кировчан просят не отпускать детей купаться в одиночку.

Кировчан просят не отпускать детей купаться в одиночку.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Слободском едва не утонул ребенок. Подробности сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.

По данным ведомства, 10-летний мальчик отдыхал на необорудованном пляже. При этом в 200 метрах от него находился городской пляж. В какой-то момент во время купания в Вятке ребенок начал тонуть.

Благо, неподалеку оказался муниципальный спасатель на лодке. Увидев барахтающегося в воде мальчика, он подоспел на помощь и вытащил его. На берегу школьника осмотрели врачи. С ним все хорошо, госпитализация ему не потребовалась.

Кировчан настоятельно просят следить за своими детьми и не отпускать их отдыхать на воде без присмотра. По оперативным данным ГУ МЧС, с начала купального сезона уже утонули четверо детей, и все - на диких пляжах. Как сообщает ведомство, трагедии связаны с речными «ловушками» - ямами возле песчаных кос.