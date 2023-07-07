В пригороде Кирова благоустроили дворы

Во дворах появились скамейки и урны, плюсом оборудовали парковку. Фото: kirovreg.ru

В Лянгасове завершили благоустройство дворов на улицах Сосновой, 1 и Гражданской, 30. Работы на этих объектах прошли по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Во дворах заасфальтировали проезды, сделали тротуары, оборудовали парковку, поставили урны и скамейки.

На сегодня в Кирове закончили с благоустройством четырех дворов. Всего до конца года должны обновить 30 дворов в разных районах города. По 18 адресам смонтируют освещение, также запланирован ремонт 19 тротуаров.

Тем временем на Пристанской начали расчищать русло Хлыновки.