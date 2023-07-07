Русло Хлыновки в Кирове начали расчищать

Подрядчик начал у нулевого километра в районе Пристанской. Фото: vk.com/kirovreg43

В пятницу, 7 июля, в Кирове начали расчищать русло реки Хлыновки.

На первом этапе подрядчик расчистит 7 километров реки (от нулевого километра в районе улицы Пристанской почти до Чистых прудов). Потом - «обратным ходом». Бригады чистят русло от донных отложений.

- Долгое время предприятия сбрасывали сюда сточные воды, - поясняет и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области Тимур Абашев. - Накопились тонны загрязненных отложений, сейчас происходит вторичное загрязнение. Работы нужны именно сейчас: с 2016 года сброс в реку прекращен, вода «успокоилась», новых повторных загрязнений быть не должно.

Федеральный бюджет дал 2,5 миллиона рублей на работы. Еще миллион софинансирует казна города Кирова на дальнейшее благоустройство.