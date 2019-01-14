2019-01-14T16:09:34+03:00
Общество

Русло Хлыновки расчистят этим летом

Работы проведут на участке в семь километров
Анна КРЮКОВА
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Русло реки очистят от древесных завалов. Фото: kirovreg.ruРусло реки очистят от древесных завалов. Фото: kirovreg.ru
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Русло реки Хлыновки в Кирове планируют расчистить этим летом. Работы проведут на участке длиной в 7 километров от устья за счет федерального бюджета. Кроме того, будут укреплены береговые откосы Хлыновки. Об этом сообщили в Министерстве охраны окружающей среды Кировской области.

- Планируется убрать древесные завалы в русле реки, вырубить погибшие и отмирающие деревья, - уточнила министр охраны окружающей среды региона Алла Албегова. - Также почистят дно реки.

Сейчас в Кирове завершены все проектные работы, необходимые для расчистки русла реки. Стоимость документации составила 1,8 млн рублей. Ее подготовкой занимался ООО «Институт Кировводпроект».

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