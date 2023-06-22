Русло Хлыновки расчистят к юбилею Кирова

Работы завершат к концу октября 2023 года. Фото: kirovreg.ru

В Кирове к юбилею областного центра проведут расчистку русла Хлыновки. Как собщили в правительстве региона, в последний раз она проходила на одном из участков в 2007 году.

Кировское Минприроды заключило госконтракт на работы, которые пройдут на участке от улицы Пристанской до улицы Калининцы. На это выделены федеральные средства - 2,4 миллиона рублей.

Как сообщили в ведомстве, берега Хлыновки заросли деревьями и кустарниками, корни которых подмываются водами реки. Растения падают, замываются грунтом и перегораживают русло. В дальнейшем на таких участках скапливаются различные отходы, что приводит к уменьшению скорости течения реки и заилению русла.

Планируется расчистить русло Хлыновки от донных отложений и завалов из упавших деревьев. Кроме того, в русле проведут вырубку кустарника и нависающих деревьев. Работы должны закончиться 31 октября 2023 года.