«На особом контроле». За июнь в лагерях Кировской области отдохнули почти 7,5 тысяч детей

В регионе работают как загородные, так и лагеря дневного пребывания. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области завершился первый месяц летней оздоровительной компании. Его итоги подвели в региональном правительстве.

В июне в Кирове и районах работали 440 дневных лагерей. В них отдохнули 28 217 детей. Также в области открыли 21 загородный лагерь. Там на сменах побывали 7 452 ребенка.

Особое внимание при организации летнего отдыха уделялось детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Как напомнил министр молодежной политики Кировской области Георгий Барминов, в июне:

- лагерь «Имени Ю.А. Гагарина» принял 13 детей из Луганской Народной Республики;

- в «Белочке» отдохнули 18 детей из села Шебекино Белгородской области;

- на смены в «Весну» приехали 24 ребенка с сахарным диабетом 1 типа;

- в «Орленке» побывали 20 детей с нарушением слуха.

Места отдыха регулярно проверяют. Вопрос безопасности детей стоит у властей на особом контроле.

- Есть лагеря, где в ходе визитов мы давали рекомендации и выявляли нарушения. Отмечу, что руководители проявляют заинтересованность в их оперативном устранении и понимают, какая ответственность на них лежит, - сказала зампред правительства Кировской области Светлана Шумайлова.

Ранее мы сообщили, какие пляжи и места отдыха у воды откроют в Кировской области.