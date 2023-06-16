Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2023 11:23

В кировском детском лагере отдохнут подростки из Белгородской области

Они отправятся в одно из учреждений центра «Вятские каникулы»
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В Киров ребята прибыли 16 июня. Фото: kirovreg.ru

В Киров ребята прибыли 16 июня. Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на отдых по приглашению губернатора Александра Соколова приехали 18 подростков. Ребята проездом остановились в Москве, где представители правительства Кировской области организовали для них экскурсию по Красной площади, парку «Зарядье», ВДНХ. 16 июня они прибыли в Киров, откуда отправятся в один из лагерей центра «Вятские каникулы».

- Ребят ждёт насыщенная оздоровительная и культурная программа. Главное, чтобы дети получили действительно яркое, запоминающееся и безопасное лето, полное новых впечатлений и друзей, - отметил министр молодёжной политики Георгий Барминов.

Как мы сообщали ранее, в течение первой недели июня работу начали около 300 лагерей с дневным пребыванием. За лето в детских учреждениях отдохнут более 66 тысяч ребят.