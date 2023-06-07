В летних лагерях Кировской области начались первые смены

В лагерях отдыхают разные категории детей. Фото: правительство Кировской области

В загородных летних лагерях Кировской области начались первые смены. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В течение первой недели июня начали работу около 300 лагерей с дневным пребыванием, и с каждым днем эта цифра увеличивается. В учреждениях отдыхают различные категории детей, в том числе оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, страдающие сахарным диабетом, воспитанники школы-интерната для детей с нарушениями слуха, а также группа ребят из Луганской Народной Республики.

Как добавили в областном правительстве, планируется, что текущим летом в лагерях побывает 66361 ребенок - на 16,8% больше, чем в минувшем году.