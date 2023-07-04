«Татнефть» просят построить зарядки для электромобилей в Кирове

Электрокаров в регионе становится все больше Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Татнефть» и власти Кировской области договорились о строительстве сети автомобильных заправок на территории нашего региона. Работы вскоре начнутся, причем заправки появятся в самых разных районах, включая северо-западные и северо-восточные.

Общественная палата региона (ОПКО) в свою очередь обратилась в «Татнефть»: попросила открыть и зарядные станции для электромобилей. Поставить их предлагают и в Кирове, и в районах.

- У «Татнефти» есть положительный опыт строительства зарядных станций для электромобилей на автозаправочных станциях, функция предоставляется бесплатно, - отмечают в ОПКО.

Электрокары - экологичный вид транспорта. Компания же содействует развитию этого рынка в России.