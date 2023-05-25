В Кировской области владельцев электрокаров и авто на газомоторном топливе освободили от налога

Владелец нескольких автомобилей получит льготу на один из них. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области освободили от транспортного налога владельцев электрокаров и автомобилей на газомоторном топливе. Соответствующие законопроекты приняли депутаты Заксобрания на пленарном заседании, которое состоялось 25 мая.

Обе льготы будут действовать с 2023 по 2025 годы. В случае с электрокарами она распространяется на организации и физлиц. Если у владельца несколько машин, для применения освобождения от налога можно будет выбрать одно. Документом, подтверждающим право на льготу, будет являться ПТС на машину.

Во втором случае от уплаты освободили владельцев автомобилей, оборудованных для использования природного газа в качестве моторного топлива. Льгота также распространяется на грузовые автомобили с мощностью двигателя до 110 л.с. Владелец имеет право на освобождение от транспортного налога на одну машину в случае, если их несколько.

Также предусматривается скидка для легковых и грузовых машин на газе с мощностью двигателя от 110 до 150 л.с включительно. Собственники будут платить налог в размере 50% от установленной ставки.