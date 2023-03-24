В Кирове в 2023-2024 годах планируют установить 20 зарядных станций для электромобилей

Семь из них появятся на автозаправках, места для размещения остальных еще не определены. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове планируют построить 20 зарядных станций для электрокаров. Об этом сообщает телеграм-канал «Дневник общественника».

К посту приложен официальный ответ на запрос от министра энергетики и ЖКХ Кировской области Владимира Климентовского. Согласно ему, станции планируется построить в 2023-2024 годах при условии привлечения федерального финансирования. Семь из них появятся на АЗС «Движение-Нефтепродукт». Места для размещения еще 13 станций пока определяются.

- Пускай небольшими шагами, но региональная власть пытается развивать электротранспорт, - комментирует автор канала, общественник Константин Ситчихин.

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