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НовостиОбщество24 марта 2023 11:25

В Кирове в 2023-2024 годах планируют установить 20 зарядных станций для электромобилей

Это станет возможно при условии федерального финансирования
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Семь из них появятся на автозаправках, места для размещения остальных еще не определены.

Семь из них появятся на автозаправках, места для размещения остальных еще не определены.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове планируют построить 20 зарядных станций для электрокаров. Об этом сообщает телеграм-канал «Дневник общественника».

К посту приложен официальный ответ на запрос от министра энергетики и ЖКХ Кировской области Владимира Климентовского. Согласно ему, станции планируется построить в 2023-2024 годах при условии привлечения федерального финансирования. Семь из них появятся на АЗС «Движение-Нефтепродукт». Места для размещения еще 13 станций пока определяются.

- Пускай небольшими шагами, но региональная власть пытается развивать электротранспорт, - комментирует автор канала, общественник Константин Ситчихин.

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