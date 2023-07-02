«Средства расходуются очень бережно»: Симаков рассказал о ремонте дороги на Свободы

На участке разбиты тротуары и повреждены колодцы. Фото: телеграм-канал Вячеслава Симакова

Кировчане обеспокоены работами подрядчика на улице Свободы: граждане говорят, что здесь хороший асфальт зачем-то опять меняют на новый.

По словам сити-менеджера Симакова, причина - прошлогодние проверки УДПИ: специалисты выявили множество раскопок, сильно повредивших бордюры и тротуары. Плюсом при фрезеровании обнаружили старые раскопки, восстановленные с нарушениями, и поврежденные колодцы. Поэтому на нескольких участках разом будут менять асфальт и ремонтировать тротуары.

- Такие работы нужны, чтобы в будущем такое «лоскутное одеяло» из старых мест раскопок не разъехалось в ходе эксплуатации, - написал Вячеслав Николаевич в своем телеграм-канале.

Симаков также «попросил не переживать» и заверил кировчан, что «средства на ремонт дорог расходуются очень бережно».