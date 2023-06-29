В Кирове проверили качество тротуаров

В рейде приняли участие глава администрации Вячеслав Симаков и депутаты Гордумы. Фото: киров.рф

В Кирове проверили качество укладки брусчатки на тротуарах, отремонтированных в 2022 году. В рейд вышел глава администрации Вячеслав Симаков совместно с депутатами Гордумы. Ревизия прошла на участках, о которых заказчика и исполнителя не предупредили.

Недочеты выявили на первом же объекте - у дома №64 по Ленина. Местами брусчатка плохо закреплена, швы не заполнены, водостока нет, на поверхности уже образовались повреждения. Нарекания были и при проверке других участков - например, на перекрестке улиц Свободы и Труда. Там на тротуаре уже образовалась колея.

- Управлению дорожной и парковой инфраструктуры поставлена задача провести претензионную работу с подрядчиком и в кратчайшие сроки устранить недостатки. Кроме того, мной принято решение о необходимости привлекать в процессе работ независимых экспертов для проверки качества и соответствия нормам как песчаной подушки, так и самой тротуарной плитки, - подытожил Вячеслав Николаевич. Он также добавил, что подобные проверки будут продолжаться.