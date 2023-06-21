Мэрии Кирова дали месяц на обследование тротуаров

Брусчатку на Ленина размыло за два дня после ночных дождей. Фото: vk.com/kirov_krasiv

Брусчатку в Кирове укладывают с нарушением технологии. Об этом депутаты городской Думы рассказали на профильной комиссии.

- Нарушаются строительные нормы и правила, не выполняется отвод воды, что влияет на устойчивость покрытия, - сказал Владимир Журавлев. - Качество используемых материалов также вызывает сомнения.

При этом все работы были оплачены. Депутат подозревает, что нажиться на этом могли отдельные чиновники и связанные с ними компании-подрядчики. Юрий Шлемензон подтвердил: видел грубейшие нарушения в работах. Депутат также отметил нехватку линейного контроля на местах укладки брусчатки.

Глава Кирова Елена Ковалева предложила создать контрольную группу, чтобы оценить ситуацию.

- Необходимо в течение месяца взять пробы материалов с участков, где было выполнено благоустройство, и проверить их качество в лаборатории, - предложила Ковалева. - По выявленным недочетам специалисты должны составить акты. Если технологии действительно нарушены, материалы следует передать в надзорные органы для принятия мер.

Депутаты вернутся к этому вопросу через месяц.