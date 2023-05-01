«Смыло первым же ночным дождиком»: новый тротуар на улице Ленина разрушился за два дня

Брусчатку размыло за два дня после ночных дождей. Фото: vk.com/kirov_krasiv

Кировчане пожаловались на качество нового тротуара на улице Ленина. По словам очевидцев, брусчатку размыло за два дня после ночных дождей. Информация появилась в паблике «Красивый Киров».

- Качество кировского благоустройства всегда было крайне низким, но тут они переплюнули сами себя, - сообщили активисты. - Проходя мимо ремонта в пятницу, мы обратили внимание, что рабочие сделали тротуар, заложив наружную ливневую по краю. Мы сказали, что тротуар не переживет даже сезон, все вымоется и сломается до конца лета. С нами согласились, но сказали, что «такой проект от УДПИ».

Напомним, что тротуары на 16 улицах в Кирове отремонтируют по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Подрядчик уже начал работы на улице Мира.