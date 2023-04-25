Кировчанам обещают нормальные тротуары по улице Мира

Общая стоимость работ на 2023 год - 234 миллиона рублей. Фото: киров.рф

Тротуары на 16 улицах в Кирове отремонтируют по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

По словам и.о. замглавы администрации Кирова Дмитрия Печенкина, подрядчик уже начал работы на улице Мира - на одном из самых крупных объектов. Здесь благоустроят все пешеходные зоны, включая аллеи, а на последнем участке плюсом смонтируют освещение, поставят новые урны и скамейки.

В ГДМС уточняют, что сейчас убирают старое покрытие тротуаров и меняют бордюрные камни. Ямы засыпают щебнем. На поверхности должна появиться брусчатка. Плюсом обустроят уклоны у пешеходных переходов и занизят некоторые бордюры для удобства инвалидов, мам с колясками и маломобильных граждан.

В этом же микрорайоне, к слову, должны отремонтировать и тротуары по улицам Монтажников, Сормовской, Упита и Кольцова. Работы также запланированы в центре Кирова, Лянгасове и Дороничах. Общая стоимость ремонтов - 234 миллиона рублей.