Прокуратура внесла Вячеславу Симакову еще одно представлени

Сотрудники ведомства зафиксировали множественные дефекты тротуаров в городе. Фото: прокуратура Кировской области

Благоустройство Кирова находится не в лучшем состоянии. К такому выводу пришла областная прокуратура после проверки городских улиц.

Сотрудники ведомства зафиксировали множественные дефекты тротуаров. Так, на Ленина, Карла Маркса, Советской обнаружили участки с разрушениями, на Володарского и Менделеева - по всей длине улиц. В областном центре обнаружилось ненадлежащее освещение и плохие дороги.

- При проверке деятельности администрации города Кирова надзорным ведомством установлены неединичные факты нарушения порядка рассмотрения обращений граждан, игнорирования доводов граждан, отсутствия должного ведомственного контроля со стороны руководства органов муниципалитета, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В результате главе администрации Кирова Вячеславу Симакову внесли представление - еще одно. Предыдущее он получил из-за заброшенных зданий, которые не сносят и не перекрывают к ним доступ.